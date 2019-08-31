Умер глава Tez Tour

Генеральный директор туристического оператора Tez Tour Дмитрий Шершнев умер в ночь на 31 августа. Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

«В памяти коллег Дмитрий Алексеевич всегда останется мудрым, харизматичным руководителем и всецело увлеченным своим делом профессионалом. Он всегда заряжал коллег своей энергией теплом, оптимизмом, показывая достойный пример в жизни и работе», — говорится в сообщении.

Также компания выразила соболезнования родным и близким гендиректора.

Шершневу было 46 лет, сообщает РИА Новости. Он проработал в туристической отрасли более 25 лет.

О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

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