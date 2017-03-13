Туроператор подобрал три подходящих для президентов турецких отеля

Эксперты туроператора Tez Tour выбрали три турецких отеля, которые, по их мнению, подошли бы для отдыха президентов. Об этом представители компании рассказали корреспонденту «Ленты.ру» в понедельник, 13 марта.

Одна из таких гостиниц — Regnum Carya Golf & Spa Resort — расположена в районе курорта Белек в провинции Анталья. Пятизвездочный отель состоит из основного пятиэтажного здания , 95 одноэтажных коттеджей и 20 вилл.

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Главе государства, по мнению, экспертов подошла бы трехэтажная Crown Villa площадью 3,5 тысячи квадратных метров с пятью спальнями и пятью ваннами. В таком особняке могут разместиться до 10 человек. Семь ночей на вилле в самый пик сезона (середина августа) стартуют от 148 тысяч долларов с человека.

В список вошел и отель категории пять звезд Calista Luxury Resort, также расположенный в Белеке. Там президент мог бы снять двухэтажную виллу Vip Villa Leo площадью 1,5 тысячи квадратных метров за 55,2 тысячи долларов на семь ночей. Дом вмещает в себя 18 человек, внутри есть домашний кинотеатр, бар, бассейн, фитнес-зал, VIP-сауна и так далее.

Гостиница Rixos Hotel Bodrum на курорте Бодрум расположена в провинции Мугла на побережье Эгейского моря. Президент, по мнению специалистов, может поселиться в одной из семи двухэтажных вилл Superior Villa площадью 600 квадратных метров с пятью спальнями, бассейном, сауной. На территории пятизвездочного отеля также есть вертолетная площадка.

Как пояснили в Tez Tour, главное условие для отдыха главы государства — безопасность. Поэтому для президентов и предложили размещение в уединенных особняках, где их легче будет охранять.

В пятницу, 10 марта, российский президент Владимир Путин рассказал, что несколько раз летал в Турцию до начала своей работы в Кремле. По словам политика, от этого отдыха у него остались «самые добрые и хорошие чувства».

