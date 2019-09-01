Объяснена бессмысленность спора с женщинами

Ученые из Каролинского института (Швеция) заявили, что женщин практически невозможно переспорить из-за хорошо развитой у них эпизодической памяти. Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что женщины намного лучше запоминают события в своей жизни, в том числе конкретные даты, время и обстоятельства, что может значительно помочь в споре. При этом мужчины лучше запоминают пространственную информацию, например, им будет легче найти дорогу к оставленной машине.

Выводы исследователи сделали, изучив результаты более 600 научных работ других авторов, которые коснулись 1,2 миллиона человек и были проведены за последние 40 лет.

В 2016 году американские ученые выяснили, что память женщин среднего возраста лучше, чем память мужчин, однако после менопаузы она ухудшается. Результаты многочисленных научных работ показали, что процесс старения сопровождается ухудшением когнитивных способностей. Около 75 процентов пожилых людей сообщают о проблемах, связанных со способностью запоминать. Так, многие женщины жалуются, что после менопаузы они страдают от забывчивости. При этом слабый пол в большей степени подвержен нейродегенеративным заболеваниям, деменции и другим когнитивным нарушениям.

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