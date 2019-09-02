Женщина отправила картинку с поздравлением в сети и попала в неудобное положение

Пользовательница Twitter с ником lauzyfaulks рассказала, как однажды мать поздравила ее подругу с днем рождения в Facebook, используя картинку из интернета. Как сообщает Metro, позднее ей пришлось потратиться из-за этого.

Вирджиния Каванах (Virginia Kavanagh) отправила поздравление подруге своей дочери Бэтани Кэмпбелл Браун (Bethany Campbell Brown), используя найденное в интернете изображение торта с надписью «Бэт, с днем 18-летия». Десерт был выполнен в стилистике мультфильма «Холодное сердце».

Девушка тепло ответила на поздравление, однако подумала, что торт был куплен специально для нее. «Боже, не могу поверить! Огромное спасибо! Мне нужно будет заскочить к вам сегодня и попробовать его», — написала Бэтани. Женщина решила не огорчать именинницу и срочно заказала торт в кондитерский. Лакомство обошлось ей в 200 фунтов (16 тысяч рублей).

Пользовательница Twitter также выложила сообщение от матери. Выяснилось, что в итоге девушка пришла в гости, но так и не притронулась к торту.

Ранее телеведущая Надежда Хуссейн (Nadiya Hussain) рассказала, как попала в больницу во время приготовления домашнего торта.Она сильно порезалась и не смогла остановить кровотечение.

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