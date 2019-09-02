80 тысяч малышей впервые пошли в детские сады Подмосковья

В подмосковные детские сады впервые пошли 83,5 тысячи детей, сообщила министр образования региона Ольга Забралова. Ее слова приводятся на сайте областного правительства в понедельник, 2 сентября.

По ее словам, всего в регионе функционирует более двух тысяч детских садов. Кроме того, в 93 подмосковных школах есть дошкольные группы. Она отметила, что в регионе по-прежнему остается нерешенным вопрос с нехваткой мест в детских садах.

«С этой проблемой мы ежедневно боремся различными способами: строим новые, ремонтируем имеющиеся объекты», — сказала Забралова.

Она уточнила, что с 2013 года в регионе появилось около 400 новых детских садов. В настоящее время ведется строительство еще 18 детских садов на 4,5 тысячи мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что власти уделяют этому вопросу пристальное внимание. По его распоряжению началось масштабное строительство школ и модернизация детских садов.