Мэр Харькова привлек суд к борьбе с ЛГБТ-парадом

Мэр украинского Харькова Геннадий Кернес обратился в суд, чтобы ограничить проведение в городе парада ЛГБТ-активистов. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.
По словам Кернеса, такая мера необходима для обеспечения безопасности жителей, поскольку ни одно подобное событие не проходило в Харькове спокойно. «Газовые баллончики, столкновения участников марша с его противниками, противников с полицией, травмированные — обязательные атрибуты этого мероприятия», — подчеркнул он.
Он отметил, что одновременно происходят противоречащие друг другу процессы — часть жителей города активно агитирует в соцсетях за проведение парада, а другая — регистрирует петиции о его отмене. Кроме того, Кернес отметил обеспокоенность сложившейся ситуацией со стороны силовых ведомств, которые опасаются, что «в прифронтовом городе могут быть провокации во время парада».
«ХарьковПрайд» должен пройти 15 сентября.
В начале июля в украинской организации «Киевпрайд» заявили, что президент страны Владимир Зеленский не разделяет европейские ценности. К такому выводу ЛГБТ-активисты пришли из-за отказа главы государства посетить Марш равенства в Киеве.
Летом 2018 года шествие ЛГБТ-активистов «Марш равенства» в Киеве продлилось 20 минут и сопровождалось столкновениями с националистами. Всего в нем приняли участие около двух тысяч человек. Правоохранители пресекли семь попыток остановить шествие. Кроме того, перед началом парада более 150 активистов перекрыли дорогу маршу и оказали сопротивление полиции, в итоге были задержаны 56 человек.