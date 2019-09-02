Премьер-министр Украины назвал приоритеты работы нового правительства

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал приоритеты работы нового правительства. Об этом сообщают «Українськi Новини».

«Среди важных срочных задач на ближайшие пару недель — подготовка к визиту МВФ, подготовка к переговорам [с Россией] по транзиту газа, подготовка государственного бюджета на следующий год», — сообщил он.

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В числе ближайших приоритетов нового правительства Гончарук также назвал подготовку к реформе управления государственными активами и большой приватизации. В последующие несколько недель новые министры сфокусируются на создании сильных команд в министерствах и увольнении неэффективных госслужащих.

Среди глобальных задач премьер назвал также развитие инфраструктуры и связи, преодоление бедности, пересмотр прожиточного минимума, снижение платы за жилищно-коммунальные услуги, улучшение экологии, повышение рождаемости и возвращение украинцев из-за границы с заработков.

До конца сентября правительство намерено сформировать программу своей деятельности и представить ее парламенту. Граждане страны смогут отслеживать прогресс ее исполнения в интернете.

Ранее Гончарук поставил перед кабинетом министров задачу обеспечить рост экономики страны. По словам главы правительства, он должен составить пять-семь процентов в год. «Что нужно для экономического роста? Для того чтобы создавались рабочие места? Нужны для начала дешевые ресурсы. Они сейчас дорогие, так как нам не верят как государству… Это нужно изменить», — заключил он.

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