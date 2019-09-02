Зеленский напомнил другим партиям о ненужности их согласия на реформы

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что его политической силе не нужна поддержка других партий при голосованиях в парламенте. Об этом сообщает «Украинская правда».

«На первом заседании мы увидели, что, к сожалению, не все партии хотят работать ради общества, но я думаю, что мы найдем подход. А не найдем, то будем принимать законы сами», — заявил он.

Зеленский уверен, что всем политическим силам удастся работать вместе на благо Украины, однако в случае если они не захотят голосовать за реформы, ему достаточно поддержки президентской партии «Слуга народа» в парламенте.

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Ранее, в августе, в «Слуге народа» заявили, что не планируют делиться властью и подписывать коалиционное соглашение с одной из оппозиционных партий. «А почему мы должны предлагать?» — задался вопросом депутат от президентской партии Александр Корниенко и добавил, что обсуждение коалиции уже не является актуальным вопросом. «Нет никакой коалиции. Уже поздно», — подчеркнул он.

Выборы в украинский парламент состоялись 21 июля. Итоговая явка составила 49,84 процента. Партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» получила большинство (254 мандата из 450).

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