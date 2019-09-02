Экономика Таймыра пошла вверх благодаря нефти и углю

В ближайшие годы экономика Красноярского края будет активно развиваться в связи с крупными инвестиционными проектами по добыче нефти и никеля, а также добыче угля на Таймыре. Об этом на совещании в Дудинке рассказал губернатор Александр Усс, сообщается на сайте Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

«Мы ожидаем в ноябре принятие значимых федеральных инициатив, касающихся льгот для предпринимателей, а также повышения уровня качества жизни наших северян до среднероссийских значений. Наши пожелания по этим инициативам выражаются в перечне необходимых социальных объектов и в дополнительном финансировании, они соответствующим образом оформлены», — сказал глава региона.

По его словам, проекты будут реализовывать крупные российские промышленные компании. На одном лишь Пайяхском месторождении будет создано около четырех тысяч рабочих мест.

В планах властей — создание развитой инфраструктуры на севере и повышение качества жизни жителей. За несколько лет в районе были построены интернат на 250 мест в поселке Носок, школа для 100 детей в поселке Усть-Авам, здания для кружков и спортзала в селе Хатанга. В сельской местности построено малоэтажное жилье для 97 семей. До конца года в поселке Носок переселят еще 14 семей. В рамках поддержки коренных малочисленных народов Красноярского края жилье предоставлено 62 семьям, завершается строительство 11 домов в поселке Сындасско и четырех — в поселке Волочанка.

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