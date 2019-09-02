«Сумасшедший» гол игрока через себя спас команду от поражения

Защитник луганской «Зари» Джоэль Абу Ханна сравнял счет в матче шестого тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) против киевского «Динамо». Видео появилось на YouTube-канале ТСН Проспорт.

Защитник отличился голом на 82-й минуте, забив ударом через себя в падении после розыгрыша углового. Ханна в интервью UA Football заявил, что никогда не забивал подобным образом. «Мой гол немного сумасшедший. Наши врачи спрашивали, как я это сделал, — не знаю, что им ответить», — отметил он. Матч завершился со счетом 2:2.

После шести туров УПЛ «Заря» занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 11 очков.

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