«Ливерпуль» отпустил затравленного брата Джеррарда

Нападающий «Ливерпуля» Бобби Данкан перешел в «Фиорентину». Об этом сообщается на официальном сайте итальянской команды.

По информации The Telegraph, 18-летний двоюродный брат бывшего капитана красных Стивена Джеррарда обошелся клубу из Флоренции почти в два миллиона евро. «Ливерпуль» также может рассчитывать на 20 процентов от следующей продажи игрока.

29 августа агент Данкана Саиф Руби обвинил мерсисайдцев в травле игрока. По словам представителя футболиста, его клиенту слишком мало платили, обещали, что не продлят контракт, а также отказывались отпускать в другой клуб. В «Ливерпуле» пообещали, что постараются решить проблему.

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