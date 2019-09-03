Россиянину потребуется тысяча лет на возвращение денег банку

Суд обязал россиянина выплатить банку 139 миллионов рублей по потребительскому кредиту, хотя мужчина уверяет, что денег не брал. Об этом сообщает «Российская газета».

27-летний житель Крыма рассказал, что два года назад знакомый попросил его стать поручителем по кредиту. Крымчанин признался, что не знал, что, когда заемщик отказывается платить, обязательства переходят к поручителю.

Позднее выяснилось, что мужчина оказался не поручителем, а созаемщиком. Кредитный договор он не видел, не подписывал его в банке и не знал о размере ссуды. Сейчас он работает водителем, его зарплата — девять тысяч рублей. Чтобы вернуть долг, ему понадобится более тысячи лет, указывает газета. Адвокаты подали апелляцию, очередное заседание суда состоится в сентябре.

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По подсчетам аналитиков, за последние пять лет долговая нагрузка россиян перед банками выросла в 1,5 раза. Если в 2014 году россияне в среднем были должны банкам не более семи зарплат, то в 2018-м сумма выросла до 9-10 зарплат, а в 2019-м — до 11. При этом доходы семи миллионов человек (10 процентов заемщиков) не превышают 50 тысяч рублей в месяц. Более половины дохода идет на уплату долгов.

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