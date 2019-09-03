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Россиянину потребуется тысяча лет на возвращение денег банку

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Суд обязал россиянина выплатить банку 139 миллионов рублей по потребительскому кредиту, хотя мужчина уверяет, что денег не брал. Об этом сообщает «Российская газета».

27-летний житель Крыма рассказал, что два года назад знакомый попросил его стать поручителем по кредиту. Крымчанин признался, что не знал, что, когда заемщик отказывается платить, обязательства переходят к поручителю.

Позднее выяснилось, что мужчина оказался не поручителем, а созаемщиком. Кредитный договор он не видел, не подписывал его в банке и не знал о размере ссуды. Сейчас он работает водителем, его зарплата — девять тысяч рублей. Чтобы вернуть долг, ему понадобится более тысячи лет, указывает газета. Адвокаты подали апелляцию, очередное заседание суда состоится в сентябре.

По подсчетам аналитиков, за последние пять лет долговая нагрузка россиян перед банками выросла в 1,5 раза. Если в 2014 году россияне в среднем были должны банкам не более семи зарплат, то в 2018-м сумма выросла до 9-10 зарплат, а в 2019-м — до 11. При этом доходы семи миллионов человек (10 процентов заемщиков) не превышают 50 тысяч рублей в месяц. Более половины дохода идет на уплату долгов.

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