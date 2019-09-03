Болезненный вид модели в рекламе Виктории Бекхэм напугал фанатов

Британскую певицу и дизайнера Викторию Бекхэм раскритиковали в соцсетях за сотрудничество с чересчур худой моделью. Об этом сообщает Daily Mail.

В своем Instagram-аккаунте Бекхэм разместила фотографию стройной девушки в белом платье с принтом из цепей из коллекции собственного модного бренда. Наряд модели дополняли ярко-красные сапоги и темно-зеленая сумка-клатч.

Поклонники дизайнера не одобрили выбор модели для рекламы одежды: им показалось, что девушка на фото выглядит болезненно тощей.

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«Покормите модель, она умрет, если пропустит очередной прием пищи. Печально видеть, что такая знаменитость, как ты, продвигает моделей с нездоровым телом», — возмутилась одна из них. «Не могу поверить, что у этой женщины есть дочь, а она до сих пор думает, что сотрудничество с такими моделями нормально. Она должна показывать разные фигуры в своих кампаниях!» — поддержала другая. «Все худее и худее. Чему ты учишь свою дочь и других молодых девочек? Это ошибка, Виктория. Я думала, ты против этого», — посетовала третья комментаторша.

Сама дизайнер пока не ответила на претензии.

В феврале французский модный дом Chloe тоже раскритиковали за рекламную кампанию, в которой снялась слишком худая модель. На появившемся в сети ролике несколько девушек представляли коллекцию Chloe весна-лето 2019. Однако внимание зрителей привлекла «нездоровая», по их словам, внешность девушки. Они пристыдили модный дом под фотографией в Instagram, назвав тело модели старомодным.

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