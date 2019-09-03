Мировые цены на нефть рванули вниз

Цены на нефть ускорили снижение до месячного минимума на фоне сообщений о том, что новый раунд переговоров США и Китая может не состояться, так как стороны пока не сумели даже согласовать дату. По состоянию на 18:35 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent опускались до 2,3 процента, а октябрьские на WTI — до почти четырех процентов, свидетельствуют данные торгов.

В воскресенье, 1 сентября, вступили в силу новые американские и китайские пошлины. Китай, как утверждают источники, знакомые с ходом переговоров, хотел добиться их отсрочки, но этого не случилось. После этого участники рынка решили, что потепления в отношениях двух крупнейших экономик мира не предвидится.

Косвенно это подтвердил и президент США Дональд Трамп, который в Twitter предложил Китаю поторопиться с заключением сделки, иначе условия окажутся гораздо жестче, когда он победит на выборах в 2020 году.

Дополнительно на нефть давят опасения переизбытка на рынке. В августе впервые с начала года выросла добыча в странах ОПЕК, а в России зафиксирован рост на 1,2 процента в месячном выражение. Еще одним фактором стало ослабление урагана «Дориан» в Атлантическом океане до третьей категории, что снижает риски для добычи нефти в США.

Российская валюта на фоне слабеющей нефти также упала. По состоянию на 19:00 она закрепилась на уровне ниже 67 рублей за доллар.

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