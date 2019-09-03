В День знаний в барах Москвы рассказали про бактерии и диагностику рака

В День знаний в Москве прошел фестиваль Science BarHopping — это 40-часовой флеш-моб, во время которого молодые ученые выступили в барах с научным стендапом о проблемах, связанных с глобальным потеплением, способах очистки воды и о том, как диагностировать рак с помощью нейросетей.

На фестиваль зарегистрировалось 4,3 тысячи москвичей, что явилось рекордом для мероприятий подобного формата. Выступления состоялись в популярных заведениях «Красного Октября», ARTPLAY и других креативных кластеров.

О том, как правильно и рационально подойти к выбору хорошего врача, которому небезразлично ваше здоровье, слушателям рассказала соосновательница популярного телеграм-канала о медицине «Намочи манту» Дарья Саркисян. Специалист по машинному обучению Анна Дубовик поделилась секретами того, как с помощью нейросетей можно диагностировать рак легких. Алгоритм обучают на основе данных крупнейшего архива снимков компьютерной томографии, опубликованного американским медицинским сообществом. Это несколько тысяч рентгеновских снимков пациентов, на которых образования рака обозначены независимыми врачами.

По аналогии с медицинским проектом, дата-сайентисты обучают нейросеть для проекта «Когнитивный геолог». Она анализирует многолетний опыт геологов и накопленные данные сейсмических исследований. Как отметил участник фестиваля из научно-технического центра «Газпром нефти» Борис Белозеров, такие алгоритмы уже сейчас позволяют составлять точные цифровые модели месторождений полезных ископаемых и находить «скрытые» запасы нефти.

Участники фестиваля также обсудили перспективы возобновляемых источников энергии. Эксперт Сергей Вакуленко напомнил, что большинство технологий получения энергии от ветра, воды и солнца появилось более 100 лет. Так, биотопливо на арахисовом масле использовал еще в 1900 году в своем двигателе Рудольф Дизель. Первые патенты на солнечные батареи появились в 1880-х. Геотермальную энергию начали использовать в XIX веке в Италии. Тогда же в Шотландии были проведены первые опыты по использованию ветроэнергетики. За последние 50 лет использование возобновляемых источников энергии в мире выросло на 12 процентов, однако в общем энергобалансе их доля по-прежнему остается крайне незначительной — всего 4 процента.

Что общего с космосом у крупного московского завода — рассказал инженер Владимир Тихонов. По его словам, появление системы рециклинга воды на Международной космической станции позволило извлекать из жидких отходов «жизнедеятельности» станции до 6 тыс. литров питьевой воды в год, что в два раза сократило потребность в ее поставках. На Московском нефтеперерабатывающем заводе также был найден оптимальный способ фильтрации воды в специальных очистных сооружениях «Биосфера». Это дало возможность использовать ее повторно. Для уникальной системы рециклинга воды были выращены специальные микроорганизмы, поедающие остатки нефтепродуктов, но не проходящие через фильтры биореактора. После фильтрации вода очищается на 99,9 процента и возвращается в производство.

Science Bar Hopping впервые прошел в Москве год назад, завоевав гран-при престижной национальной премии в сфере связей с общественностью «Серебряный Лучник», как лучший научно-популярный проект для повышения интереса молодежи к науке и технологиям