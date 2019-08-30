BIOCAD расскажет жителям Санкт-Петербурга о ревматоидном артрите

Биотехнологическая компания BIOCAD даст возможность петербуржцам испытать на себе, что именно чувствуют пациенты, страдающие ревматоидным артритом. Мероприятие пройдет в ходе общегородского социально-благотворительного проекта «Будь с городом» 31 августа 2019 года. Об этом «Ленте.ру» рассказали в компании.

В выделенной специальной зоне горожане при помощи ортезов и утяжелителей на ногах и при грамотном сопровождении специалистов смогут распознать симптомы заболевания, чтобы в случае необходимости вовремя обратиться к врачу.

Ревматоидный артрит является фактором риска развития тяжелых хронических состояний, следствием которых могут стать инфаркт миокарда, инсульт, тромбозы крупных сосудов и многое другое. Ревматические заболевания включают свыше 80 болезней и синдромов, однако самая высокая медико-социальная нагрузка связана с ревматоидным артритом. Сегодня в Санкт-Петербурге зарегистрировано 13 456 пациентов с ревматоидным артритом, по оценкам экспертов реальные показатели заболевания в несколько раз превышают официальные данные.

По словам вице-президента по маркетингу и продажам компании BIOCAD Олега Павловского, распознавание симптомов, получение полной информации о заболевании, а главное, дорожной карты в случае обнаружения признаков заболевания у себя, позволит петербуржцам вовремя обратиться за квалифицированной помощью и тем самым снизить временные и финансовые затраты на терапию. Кроме того, глубокое понимание заболевания позволит оказать эффективную помощь родственнику или приятелю при необходимости.

Ревматические заболевания встречаются у людей любого возраста, начиная с детского. Исследования показывают, что одной из ключевых проблем является занижение уровня распространенности заболевания среди жителей России, в том числе из-за отдаленности проживания больных от специализированных центров, а также из-за недостаточной осведомленности о болезни среди россиян.

Ревматоидный артрит представляет собой аутоиммунное ревматическое заболевание неизвестной этиологии, характеризующееся хроническим эрозивным артритом и системным поражением внутренних органов. У 80 процентов пациентов заболевание начинает развиваться в возрасте 35-50 лет. По данным Минздрава России, распространенность ревматоидного артрита составляет до 700 тысяч человек, 40 процентов из них становятся инвалидами в течение ближайших 10 лет, продолжительность жизни больного с этим заболеванием на 10-15 лет меньше, чем в среднем в популяции. Основные симптомы: утренняя скованность, тугая подвижность в мелких суставах кистей и стоп, коленях, плечах, продолжающаяся больше 30 минут, припухлость суставов, увеличение их объема, размера, болезненность при боковом сжатии (как при рукопожатии) кистей и стоп.

BIOCAD не первая организация в России, которая с помощью интерактивных технологий проводит образовательное мероприятие, нацеленное на получение знаний о симптомах тяжелого заболевания. В прошлом году при поддержке Русфонда с помощью дополненной реальности несколько россиян согласились испытать на себе тяжесть таких заболеваний как аутизм, деменция, глухота и депрессия.