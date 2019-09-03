Семь украинцев попали в больницу из-за любимого блюда Зеленского

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В Киеве семь студентов оказались в больнице после того, как съели шаурму из киоска на улице Борщаговской. Об этом говорится на сайте пресс-службы киевской полиции.

В понедельник, 2 сентября, врачи сообщили полицейским, что к ним в больницу поступили семь студентов с острой кишечной инфекцией. Выяснилось, что все они покупали шаурму в одном киоске.

В пресс-службе ведомства отметили, что полицейские опечатали пять киосков по продаже шаурмы возле места происшествия, по факту отравления проводится расследование. «Мясная продукция и принадлежности для ее приготовления изъяты, а торговые точки опечатаны. Изъятые продукты направлены на проведение экспертизы для установления причины отравления», — говорится в сообщении.

Сведения о произошедшем внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 227 («Умышленное введение в обращение на рынке Украины (выпуск на рынок Украины) опасной продукции») Уголовного кодекса Украины. Если будет установлена вина владельцев торговых точек, то им может грозить крупный штраф с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что в мае киевские предприниматели заявили о росте рынка шаурмы в городе после ряда заявлений президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер неоднократно публиковал фото с блюдом и даже призвал политиков есть шаурму, называя ее «решением» в случаях, когда напряженный график не оставляет времени на еду.

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