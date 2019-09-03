Ляшко продемонстрировал украинизированную версию хита «Третье сентября»

Олег Ляшко / Facebook

Лидер не прошедшей в Раду Радикальной партии Украины Олег Ляшко поделился своей версией хита Михаила Шуфутинского «Третье сентября». Видеозапись политик выложил на своей странице в Facebook.

На видео Ляшко запечатлен в домашней одежде. Он исполняет импровизированную версию песни, которую попытался «украинизировать». В частности, строчку «пролетел желтый лист по бульварам Москвы» он спел как «по бульварам Киева».

Ляшко уже публиковал ролик со своим исполнением этой песни год назад.

Ранее политик опубликовал видеообращение, в котором рассказал, что у него живет 17 собак, десять из которых уже взрослые, а остальные семь — щенки. По его словам, все его собаки живут вместе и никогда между собой не грызутся. «Вот я хочу, чтобы на Украине так дружно жили и чтобы у каждого было что есть», — пожелал он своим согражданам.

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