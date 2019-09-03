Порнозвезда захотела продать видеозапись родов и прослыла неадекватной

Беременная австралийская порнозвезда Тай Старр (Tyi Starr) пообещала снять на видео предстоящие роды, чтобы позднее продать ролик своим поклонникам. Ее подписчики в Twitter усомнились в адекватности актрисы и пожалели ее ребенка, сообщает Daily Mail.

Впервые анонс подобного ролика Старр опубликовала за восемь недель до предполагаемых родов. «У меня осталось меньше восьми недель до родов, и я буду рассылать видео с рождением только тем моим поклонникам, которым это интересно», — пообещала она.

Твит женщина сопроводила двусмысленным замечанием «Хотите увидеть, какой непослушной может быть беременная девчонка?» и фотографиями в сексуальных позах.

22-летняя актриса планирует выложить видео на личный сайт, имеющий пометку OnlyFans (только для фанатов, — прим. «Ленты.ру»). Доступ к нему она намерена продавать за 15 долларов в месяц (около тысячи рублей).

Публикация вызвала бурю негодования в сети, многие назвали ее новый проект «отвратительным» и «больным». Десятки пользователей заявили, что поведение Старр неприемлемо. «Мне жаль ее ребенка!» — писали они. Некоторые уточняли, что готовы обратиться в полицию, чтобы органы опеки забрали ребенка у матери.

Старр парировала на это заявлением, что многие плохо относятся к ее профессии, однако их мнение ее никогда не заботило. Тех, кто сомневался в ее материнских талантах, она назвала ужасными людьми. Также девушка отметила, что она не первый человек, планирующий записать роды на видео.