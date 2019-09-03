Россия попросила прекратить оправдывать террористов

Министерство иностранных дел России опубликовало комментарий в связи с Днем солидарности в борьбе с терроризмом. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

В министерстве убеждены, что международное антитеррористическое сотрудничество должно развиваться строго на основе международного права, среди его норм там особо выделили Устав ООН. При этом борьба должна проходить, по мнению Москвы, без политизации и «двойных стандартов».

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В МИД отдельно подчеркнули, что «недопустимо делить террористов на "плохих" и "не совсем плохих", оправдывая последних как якобы "борцов за свободу"». Там заключили, что «мы способны победить это зло только сообща, выступив единым антитеррористическим фронтом».

1 сентября 2004-го группа боевиков захватила и в течение трех дней удерживала в заложниках более 1,2 тысячи учеников и учителей школы №1 в Беслане. Часть заложников была расстреляна, некоторые погибли при взрывах и в ходе штурма, проведенного силовиками, — всего 333 человека, в том числе 186 детей. Ответственность за захват заложников взял на себя один из лидеров чеченских боевиков Шамиль Басаев.

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