В Болгарии сочли безумными заявления своего МИД о советской армии

В Болгарии никто не сомневается в заслугах Красной армии при освобождении Европы от нацизма. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил глава партии «Альтернатива — болгарское возрождение» (АБВ) и бывший глава МВД Румен Петков.
По его словам, позиция МИД страны по этому вопросу безумная и неадекватная. Политик отметил, что все события после 1944 года в Болгарии и 1949-го в мире были обговорены всеми сторонами и теперь не могут поменяться решением какого-то одного государства. «Это вопрос, по которому нет сомнений», — подчеркнул он.
Глава АБВ также считает, что внешнеполитическое ведомство создает скандал из ничего. При этом его действия в итоге вредят отношениям с Россией и осложняют их.
Ранее в среду МИД Болгарии заявил, что России не стоит поддерживать «сомнительный исторический тезис» о том, что борьба СССР с нацистской Германией была освобождением Европы. В заявлении ведомства также говорилось, что «советская армия принесла народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии».
Поводом для резкого высказывания послужило открытие в посольстве России в Софии выставки, посвященной 75-летию освобождения Восточной Европы. В российском посольстве были обескуражены заявлением болгарского МИД.