В Москве призвали дать ответ на заявление Болгарии о Советской армии

Жесткого ответа с российской стороны требует заявление МИД Болгарии о том, что война СССР против гитлеровской Германии не была освобождением Европы, считает член Совета Федерации Олег Морозов. Его слова приводит газета «Взгляд» в среду, 4 сентября.

«Они хотят прийти к тезису о том, что Советский Союз так же виноват в начале войны и жертвах, как и тот, кто ее начал — фашистская Германия», — сказал сенатор.

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Он напомнил, что Россия пролила кровь своих солдат за независимость Болгарии и за ее место на политической карте мира.

Ранее в среду болгарское внешнеполитическое ведомство посчитало освобождение Европы Советской армией «сомнительным тезисом». В заявлении МИД говорится, что щиты Советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии.

Поводом для резкого высказывания послужило открытие в посольстве России в Софии выставки, посвященной 75-летию освобождения Восточной Европы. В российском посольстве были обескуражены заявлением болгарского Министерства иностранных дел.

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