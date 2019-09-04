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Российские кочевники пожаловались на травлю их детей в школе-интернате

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В ямальском селе Новый Порт кочевники пожаловались прокурору на директора местной школы-интерната Светлану Черкашину из-за нарушений в учреждении, а также оскорблений и недопустимого отношения сотрудников к детям. Фотографии жалобы, а также видеозаписи и фотографии нарушений опубликованы в сообществе «Голос Тундры» во «ВКонтакте».

На одной из видеозаписей видно, как двое мужчин тащат ребенка к автомобилю. Согласно тексту жалобы, речь идет о сбежавшем воспитаннике, поисками которого руководила воспитательница Вера Голотвина.

На другой записи, предположительно, учительница русского языка и воспитатель по совмещению Светлана Макарова оскорбляет школьников 8-го «Б» класса при других воспитанниках. Родители также приложили фотографию, на которой детей ставят полуголыми в угол. Это якобы происходит после отбоя, а детей заставляют стоять там до поздней ночи.

Кроме того, в жалобе упоминается, что в спальном корпусе оборудовали гостиничные номера и классные комнаты, а детей разместили на двухъярусных кроватях. Родители также утверждают, что туалетную бумагу кладут в кабинки только перед проверками.

В администрации Ямальского района ИА «ЯмалPRO» рассказали, что трудовой договор с Черкашиной расторгли 11 августа, так как она вышла на пенсию. Как пишет «Московский комсомолец», учреждение проверили детский омбудсмен ЯНАО и представители районной администрации и нашли нарушения. При этом «Красный север» со ссылкой на «Север-пресс» пишет, что якобы оборудованные под гостиничные номера помещения — это гостевые комнаты для родителей, заявили в администрации.

Ранее школьник из Нижнего Тагила записал ролик, в котором с кухонным ножом в руках угрожал «уничтожить всю школу». По данным местных СМИ, мальчик утверждал, что неоднократно подвергался нападкам со стороны сверстников. Он также часто прогуливал уроки без уважительной причины.

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