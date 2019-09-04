Мужчина дважды упал с высоты за несколько секунд и отделался ушибами

dailymail.co.uk

Во вьетнамском городе Хошимин человек сорвался из окна четвертого этажа на крышу пристройки, после чего упал на землю. Видео, снятое очевидцем, опубликовал таблоид Daily Mail.

На кадрах видно, как мужчина из последних сил держится одной рукой за подоконник окна четвертого этажа. На следующих секундах записи он падает на крышу примыкающей постройки.

Пытаясь слезть на землю по натяжной крыше соседнего магазина, герой видео падает снова.

В конце видеозаписи мужчина встает на ноги и приходит в себя после произошедшего. Местные жители усаживают его на мопед и увозят в неизвестном направлении.

По данным полиции, туриста из Ирландии с ушибами и ссадинами доставили в больницу, где ему обработали незначительные раны и отпустили. Отмечается, что он не был под воздействием наркотиков.

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