Студентка отравила соседку водой из унитаза

Бывшая студентка американского Университета штата Теннесси призналась в суде, что подливала в бутылки с питьевой водой, принадлежавшие ее соседке по комнате, воду из унитаза. Об этом сообщает WKRN-TV.

21-летняя Тьерни Уильямс (Tierni Williams) в 2017 году несколько раз тайно наливала в бутылки с питьевой водой, принадлежавшие ее соседке по комнате, воду из унитаза. Со временем ее жертве становилось все хуже — у нее болел живот, она резко похудела.

Однокурсникам девушек удалось снять поступки Уильямс на видео и выложить в социальную сеть Snapchat. Пострадавшая увидела эти кадры и заявила в полицию, Уильямс арестовали.

Во вторник, 3 сентября, она признала вину, но не раскрыла причины своих поступков. Ей предъявили обвинение в порче пищевых продуктов. Ей грозит от трех до шести лет тюремного заключения. Приговор объявят в следующем месяце.

В апреле сообщалось о химике из американского штата Калифорния, который подсыпал в еду и воду коллеге токсичное вещество кадмий. Женщине и ее родственникам, которые пили воду из ее бутылки, неоднократно становилось плохо. Отравителю грозит пожизненное заключение.

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