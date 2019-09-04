Футболист «Зенита» рассказал об убийстве отца-спецназовца

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Данил Круговой вспомнил, как потерял отца в школьном возрасте. Слова спортсмена приводит Sports.ru.

Круговой рассказал, что отец погиб при невыясненных обстоятельствах, когда он учился в девятом классе и готовился сдавать основной государственный экзамен. По словам футболиста, после трагедии он на месяц буквально «пропал», и из этого состояния ему помогла выйти семья. Также Круговой заявил, что его отец, служивший в спецназе, был убит.

«Я знаю, что его убили. Увезли и убили. Убили около Горелово — это село прямо под Питером», — выразил уверенность Круговой. Он также рассказал, что его мать пыталась найти убийц, однако у нее ничего не получилось.

Круговой — воспитанник «Зенита», однако летом 2018 года он покинул клуб и перешел в «Уфу». В августе 2019-го сине-бело-голубые объявили о трансфере защитника, однако ближайший сезон он вновь проведет на правах аренды в составе уфимцев.

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