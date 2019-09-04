Украинский чиновник проигнорировал официальную позицию Украины по Донбассу

Ряд требований, которые были выдвинуты Украине в рамках «нормандского формата» переговоров по Донбассу, категорически неприемлемы. Об этом заявил изданию «Обозреватель» заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

По словам чиновника, в первую очередь Киев не устраивает требование провести местные выборы на неподконтрольных территориях, выдвинутое российской стороной на подготовительной встрече представителей стран «нормандской четверки» в Берлине 2 сентября.

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Кроме того, Тука выступил решительно против дальнейшего разведения войск Киева и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в районе населенных пунктов Петровское и Золотое, где отвод вооружений состоялся еще в 2016 году. Он указал, что аналогичные договоренности в районе Станицы Луганской, достигнутые только в 2019 году, уже нарушаются ополченцами, которые укрепляют свои оборонительные сооружения.

Наконец, по словам Туки, Киев негативно относится к «формуле Штайнмайера» — предложениям бывшего министра иностранных дел Германии, ныне президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера по закреплению за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.

При этом ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко, участвовавший во встрече в Берлине, сообщил, что Киев намерен выполнить все достигнутые на переговорах договоренности, в том числе о разведении войск. «Есть определенный успех, на основе результатов которого мы собираемся базировать следующую встречу лидеров», — цитирует его «Укринформ». Известно, что вопрос об обмене пленными на встрече не поднимался.

О подготовительной встрече советников глав стран-участниц «нормандского формата» договорился президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель. Планируется, что полноценные переговоры пройдут в сентябре.

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