Футболист сборной Англии понадобился исторической родине

Руководители Футбольной федерации Нигерии (ФФН) пытаются уговорить нападающего «Челси» Тэмми Абрахама сменить спортивное гражданство. Об этом сообщает The Sun.

21-летний игрок родился в Лондоне, выступал за юношескую, молодежную и основную сборные Англии, но нигерийские футбольные чиновники считают, что Абрахам мог бы помочь исторической родине. Глава ФФН Амаджу Пинник уже общался с игроком. Функционер старается убедить форварда, что в сборной Нигерии он будет иметь гораздо больше игровой практики.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не вызвал Абрахама на ближайшие матчи квалификации Евро-2020 с Болгарией (7 сентября) и Косово (10 сентября). В составе национальной команды форвард провел два товарищеских матча, поэтому пока у него есть шанс поменять спортивное гражданство.

Абрахам в нынешнем сезоне забил четыре мяча в составе «Челси» в пяти матчах во всех турнирах.

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