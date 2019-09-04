В России решили заняться мониторингом биологических рисков

В России хотят создать единую сеть мониторинга для раннего выявления биологических рисков, чтобы не допускать развития биологических угроз. Об этом заявил заместитель главы Минздрава России Сергей Краевой на Восточном экономическом форуме, передает ТАСС.

По его словам, в основу законопроекта «Закон о биологической безопасности в РФ» легло изменение парадигмы противодействия биологическим и химическим угрозам.

«Нам ставится задача перейти от мониторинга уже свершившихся событий к мониторингу биологических рисков, которые могут быть в основе генно-биологической угрозы. <...> По сути дела, формируется новая современная нормативная база, основанная на мониторинге рисков, с целью не допустить угроз», — пояснил Краевой.

Замминистра также отметил необходимость в обеспечении оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации биологического и химического характера.

Ранее на Восточном экономическом форуме министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что в России увеличилась продолжительность жизни до 78,5 года у женщин и до 68,5 — у мужчин. По ее словам, рост продолжительности жизни россиян в последние семь месяцев стал «существенным» и превысил мировые показатели. Скворцова также указала на необходимость профилактики заболеваний и отметила, что это поможет людям жить более долгой и здоровой жизнью.

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