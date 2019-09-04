Украина объявила в розыск организатора крымского референдума

Глава Избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев объявлен в розыск на Украине. Соответствующее решение вынесла прокуратура Автономной Республики Крым (подразделение Генпрокуратуры Украины, располагается в Киеве), о чем сообщается на сайте ведомства.

Малышева преследуют в связи с запланированными в Крыму на 8 сентября выборами в Госсовет республики. Его обвиняют в «государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и совершение действий, направленных на захват государственной власти». В сообщении украинского ведомства также отмечается, что суд дал разрешение на досудебное расследование и согласился привлечь Малышева к уголовной ответственности заочно.

В 2014 году Михаил Малышев занимал пост председателя комиссии крымского парламента по организации референдума о возвращении полуострова в состав России.

Малышев — не первый крымский чиновник, которого преследуют украинские власти. В 2015 году Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего депутата Севастопольского горсовета Владимира Галичия по подозрению в совершении государственной измены. В том же году аналогичные меры были приняты и в отношении бывшего депутата Верховного Совета Республики Крым Василия Ганыша.

16 марта 2014-го в Крыму состоялся референдум, в ходе которого подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение региона к России. 18 марта власти республики подписали с Москвой договор о вступлении Крыма и Севастополя в состав России в качестве новых субъектов. Киев отказался признать результаты голосования.

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