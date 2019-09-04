Эксперты нашли виновного в столкновении самолетов в «Шереметьево»

Вина в столкновении авиалайнеров в аэропорту «Шереметьево» лежит на водителе тягача, который осуществлял буксировку пустого борта самолета авиакомпании Royal Flight. Это мнение заслуженного пилота России Юрия Сытника приводит «МК».

По мнению эксперта для этой процедуры существуют жесткие правила — каждый борт, прилетевший на аэродром, должен «парковаться» строго по разметке. А водитель тягача, который везет лайнер на ремонт или диагностику по так называемому перрону, обязан просчитывать маршрут и траекторию движения до мелочей. Однако неприятности, подобные сегодняшней, случаются едва ли не так же часто, как и столкновения автомобилей со стойками-конусами на учебных автодромах. При этом даже если пилоты «припарковали» лайнер с нарушением разметки, нарушения в этом нет.

«Пилот всегда подчиняется команде, — отметил Юрий Сытник. — За постановку самолета четко по линиям разметки отвечает наземный технический персонал. Экипаж по команде заруливает на стоянку».

Юрий Сытник считает, что водитель тягача мог не рассчитать расстояние между лайнером, который он начал буксировать, и готовящимся к вылету воздушным судном: «У современных самолетов длина крыла от 35 до 46 метров. Просчитать правильную траекторию бывает очень сложно. Каждый год в мире случаются такие инциденты, их довольно много. У того же Boeing 777 вес в пустом состоянии 120 тонн плюс 30 тонн топлива. Буксировать современные лайнеры очень сложно», — подчеркнул эксперт.

«Самолет авиакомпании Royal Flight, который буксировал аэродромный тягач "Шереметьево Хэндлинг", повредил лайнер "Аэрофлота", который стоял на точке запуска и готовился к вылету в Пекин. Там было легкое соприкосновение крыльями. Водитель буксирующего устройства не смог соблюсти дистанцию», — подтверждает версию Юрия Сытника источник РБК.

«Все произошло, когда наше воздушное судно буксировалось. Оно было пустое, без пассажиров. Борт выполнил рейс, стоял около телетрапа. Его необходимо было отбуксировать. В настоящий момент создана комиссия, которая займется расследованием данной ситуации», — рассказал РБК начальник отдела корпоративных коммуникаций Royal Flight Максим Курашвили.

3 сентября два самолета столкнулись в московском аэропорту Шереметьево имени Пушкина. Инцидент произошел, когда Airbus A330, который должен был вылететь в Пекин, следовал на взлетно-посадочную полосу по рулежной дорожке. В это же время рядом производилась буксировка пустого самолета российской авиакомпании Royal Flight, и лайнеры зацепились крыльями.