Преступления банды российских подростков заинтересовали главу СКР

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Нижегородской области проверить информацию о нападениях банды подростков на жителей региона. Об этом в среду, 4 сентября, сообщается на сайте ведомства.

При наличии оснований материалы в отношении несовершеннолетних будут переданы из органов внутренних дел в производство СКР. Кроме того, центральному аппарату ведомства поручено взять на контроль ход проведения проверочных мероприятий и их результат.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что подростки в Нижнем Новгороде нападают на граждан, промышляют грабежом магазинов и угоном автомобилей. Пострадавшие устраивали самосуд и организовывали отряды самообороны, но остановить несовершеннолетних не удалось.

28 августа 2018 года сообщалось о появлении в Санкт-Петербурге банды, состоящей примерно из 15-20 подростков. Они нападали на людей прямо на улице и избивали. В полицию обратились около 20 пострадавших.

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