Трамп отказался разговаривать с Ираном на чужих условиях

Президент США Дональд Трамп отверг условия Ирана по возобновлению переговоров. Об этом он заявил журналистам в Белом доме, передает РИА Новости.

Он пояснил, что благодарен президенту Франции Эммануэлю Макрону в желании помочь, «но мы не работаем через президента Макрона, люди имеют с нами дело напрямую».

Трамп также рассказал, что США сохранят режим санкций в отношении Исламской Республики. «Они говорят, что не приступят к переговорам, пока мы не пойдем на ряд вещей, таких как снятие санкций, но этого не произойдет», — сказал он.

Ранее 4 сентября стало известно, что власти Ирана готовы вернуться к исполнению условий ядерной сделки 2015 года — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — в том случае, если стране предоставят кредиты на 15 миллиардов долларов, как предлагала Франция. По словам заместителя главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, Европа должна либо купить нефть у Ирана, либо обеспечить его кредитами, эквивалентными доходам от продажи нефти.

Договор СВПД по Ирану заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками — Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией, Германией. В начале мая 2018-го американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из сделки и возобновлении антииранских санкций, которые включают запрет на торговлю нефтью.

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