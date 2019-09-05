Марш смерти древнего червя помог ученым раскрыть тайну эволюции

В Китае обнаружили следы древнего червя, возраст которого насчитывает 550 миллионов лет. Об этом сообщается в журнале Nature.

Отмечается, что анализ следов червя, которые были оставлены незадолго до его смерти, предоставляет убедительные доказательства наличия у сегментированных животных до Кембрийского периода способности перемещаться. «Понимание того, когда и как развивалась подвижность животных, является важным геологическим и эволюционным контекстом антропогенного воздействия на поверхность нашей планеты», — сказал Шухай Сяо, ведущий автор исследования из Виргинского университета.

В исследовании говорится о том, что животное было от 5 до 26 миллиметров в ширину, до 27 сантиметров в длину и состояло из примерно 50 сегментов. Внешне оно напоминало современных многоножек.

Ученые уверены, что появление двусторонне симметричных животных с сегментированными туловищами и целенаправленной потребностью двигаться можно считать одной из отправных точек в эволюции животного мира, говорится в исследовании. «Такая сохранность образцов необычна и позволяет нам продвинуться в понимании важнейшего шага в эволюции животных», — отметила Рэйчел Вуд, профессор Школы геонаук в Эдинбургском университете.

В июле международная группа ученых раскрыла причину загадочных колебаний в биоразнообразии древних морских животных, которые оставались необъяснимыми в течение многих лет. Эти колебания не соответствуют типичной картине, когда рост богатства видов сменяется их последующим исчезновением. Вместо этого возникают ситуации, когда увеличение биоразнообразия или вымирания носят умеренный характер.

Исследователи провели статистический анализ эволюционной динамики различных групп вымерших беспозвоночных животных и выяснили, что на уровне семейств и отрядов равновесие между появлением видов и исчезновением сохраняется. Однако в различных семействах и отрядах морские беспозвоночные адаптируются к среде по-разному, поэтому возникают кривые с «толстыми хвостами».

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