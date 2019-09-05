Захарова назвала фарсом грядущее продление антироссийских санкций

Продление антироссийских санкций Евросоюза вредит самому Брюсселю. Об этом на полях Восточного экономического форума заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, рестриктивные меры ЕС стали «заезженной пластинкой». «Фарс заключается в том, что все уже даже не в кулуарах, а публично, говорят о том, что это деструктивно, а, по сути, разорительно для самого Евросоюза», — сказала она. Захарова отметила, что данному надгосударственному объединению предстоит преодолеть множество внутренних трудностей, связанных, в частности, с Brexit.

Дипломат подчеркнула, что Москва по-прежнему считает продавленные Вашингтоном санкции ЕС нелегитимными, но не собирается вмешиваться в этот вопрос. «Они сами должны ответить на вопрос, зачем им это надо и сколько это будет продолжаться», — резюмировала она.

4 сентября постоянные представители стран Евросоюза согласовали решение о продлении индивидуальных санкций против россиян. На следующей неделе должно быть принято решение Советом Евросоюза.

Государства-члены Евросоюза, США, а также ряд других стран ввели ограничительные меры против России в 2014 году, связав их сперва с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на экспорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции. Отмену рестриктивных мер Запад увязывает с выполнением Москвой минских соглашений — комплекса мер по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины.

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