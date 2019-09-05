Huawei получит «Аврору» вместо Android

Главы правительств России и Китая обсудят внедрение операционной системы «Аврора» на устройства Huawei. Об этом заявил замглавы Минкомсвязи Михаил Мамонов, пишет ТАСС.

«Мы точно это [внедрение ОС «Аврора» на гаджеты Huawei] будем обсуждать в сентябре с китайскими коллегами. Сначала я обсужу как сопредседатель рабочей группы по ИКТ, потом вице-премьер Максим Акимов — как сопредседатель рабочей группы по подготовке встречи глав правительств. В проект повестки их встречи этот вопрос, конечно, внесем», — уточнил Мамонов.

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По его словам, установка «Авроры» на устройства Huawei может заинтересовать госслужащих стран БРИКС или России и Китая. Ранее в России уже заявляли о планах закупки 360 тысяч планшетов Huawei к 1 августа 2020 года для установки на них «Авроры» и проведения с их использованием национальной переписи населения.

В конце августа сообщалось, что Министерство финансов России отказалось выделить деньги на покупку смартфонов на операционной системе «Аврора» для чиновников. По словам нескольких источников, к проекту по переводу чиновников и сотрудников госкомпаний на смартфоны с отечественной ОС есть вопросы у нескольких ведомств, и это требует слишком больших затрат. «Ростелеком» планировал ввести тариф в размере 16,6 тысячи рублей за комплексную услугу.

Вместе с тем представители Google подтвердили, что новые устройства Huawei будут поставляться с «урезанной» версией Android, на которой не будет сервисов американской корпорации. Среди них поисковик Google, почтовый клиент Gmail, магазин приложений Google Play и другие программы.

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