Журналист попытался поговорить с Ибрагимовичем и получил грубый отказ

Шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в грубой форме отказал аргентинскому журналисту в интервью. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте ESPN UK.
Корреспондент обратился к нападающему после матча с «Сиэтл Саундерс», в котором команда Ибрагимовича проиграла со счетом 3:4. Швед не стал выслушивать журналиста, а лишь спросил у него: «Вы хотите сфотографироваться?» Услышав отрицательный ответ, Ибрагимович развернулся и ушел.
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