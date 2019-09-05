Спутник увидел развернутые С-400 в Турции

На турецкой авиабазе Мюртед под Анкарой развернули российскую зенитную ракетную систему С-400. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки от 29 августа, опубликованные израильской компанией ISI в Twitter.

Компания утверждает, что комплекс ПВО находится в рабочем режиме — на это якобы указывают развернутые радары. При этом отмечается, что пусковые установки не заряжены.

Вероятно, отмечает ISI, С-400 проходит тестовую «обкатку» перед последующим полноценным размещением.

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В августе Россия начала второй этап поставок С-400 в Турцию. Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит. Также покупателями С-400 «Триумф» выступают Китай и Индия.

В то же время Вашингтон отказался поставлять многоцелевые истребители F-35 в Турцию после того, как Анкара закупила у Москвы зенитные ракетные комплексы С-400. США и другие страны НАТО опасаются, что если у турецких войск появятся и С-400, и американские истребители пятого поколения F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать эти самолеты.

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