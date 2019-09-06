Вице-адмирал отреагировал на сообщения о выходе из строя российских подлодок

Информация о лишении трех российских подлодок возможности выполнять боевые задачи из-за советских батарей, установленных взамен импортных, не соответствует действительности. Об этом НСН заявил вице-адмирал в отставке Тенгиз Борисов.

«Наши подводные лодки от этого в принципе независимы. У нас отечественные батареи всегда ставили», — сказал он.

Борисов отметил, что сейчас в распоряжении российского флота есть «достаточно хорошие разработки, на уровне самых современных», которые, по его словам, не уступают мировым образцам. «Санкции по этой отрасли никак не ударили», — подчеркнул вице-адмирал.

5 сентября интернет-издание «Подъем» со ссылкой на источник на Черноморском флоте сообщило, что три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных, из-за чего сроки погружения под воду сократились почти в два раза, что было обнаружено по их прибытию в Сирию. Это, по словам собеседников проекта, не позволяет субмаринам выполнять боевые задачи. Речь идет о подлодках «Новороссийск», «Ростов-на-Дону» и «Старый Оскол», которые были введены в строй в 2014-2015 годах. В Минобороны эти сведения не комментировали.

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