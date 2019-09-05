Российские подлодки вышли из строя в Сирии

Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных. Это не позволяет субмаринам выполнять боевые задачи, сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале со ссылкой на источник в 4-й отдельной бригаде подлодок Черноморского флота.

Речь идет о подлодках «Новороссийск», «Ростов-на-Дону» и «Старый Оскол», вооруженных, в частности, крылатыми ракетами «Калибр». По словам источника «Подъема», с импортными батареями субмарины могли находиться под водой до пяти суток, тогда как со старыми это возможно в течение 48-72 часов. Проблему обнаружили в порту в Сирии, так как при переходе в Средиземное море батареи не использовались. Когда это выяснилось, не уточняется.

В Минобороны России отказались прокомментировать «Ленте.ру» эту информацию.

«Новороссийск» и «Старый Оскол», по информации ТАСС и «Крыминформа», ранее в этом году проходили ремонт. «Ростов-на-Дону» весной участвовал в учениях в Черном море, в ходе которых экипаж подлодки выполнил учебные стрельбы ракетами «Калибр», сообщала «Звезда».

Дизель-электрические подлодки «Новороссийск», «Ростов-на-Дону» и «Старый Оскол», построенные по проекту 636.3 «Варшавянка», — одни из новейших субмарин ВМФ России. Они были введены в строй в 2014-2015 годах.

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