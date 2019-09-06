Назван самый удачный момент для просьбы о повышении зарплаты

Ученые из Томска разработали искусственный интеллект (ИИ), который позволил рассчитать лучшее время для просьбы о повышении зарплаты. Об этом пишет «Российская газета».

Для этого ИИ проанализировал ситуацию на современном рынке труда. В результате анализа данных он установил, что россиянам не стоит просить о прибавке, если зарплата составляет 20, 40, 60, 75 или 100 тысяч рублей.

Однако если зарплата составляет, например, 34 тысячи рублей, то с высокой вероятностью можно получить небольшую прибавку. Но при этом новая зарплата вряд ли превысит 40 тысяч рублей.

Ученые также определили периоды карьерного застоя по размеру зарплаты. Застой наблюдается, если заработная плата в диапазоне от 15 до 20 тысяч рублей, от 34 до 40 тысяч рублей, от 55 до 60 тысяч рублей, от 70 до 75 тысяч рублей, от 95 до 100 тысяч рублей.

Если зарплата составляет больше 100 тысяч рублей, то этому сотруднику не стоит беспокоится о том, что работодатель ищет ему замену. Такой период считается «окном стабильности».

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