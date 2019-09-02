Российское образование сочли бесполезным для карьеры

Россияне лишь отчасти довольны высшим образованием в стране и считают, что оно не гарантирует успешное трудоустройство и нужно учиться непосредственно на работе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией HeadHunter, которые поступили в редакцию «Ленты.ру».

Согласно исследованию, такого мнения придерживаются 13 процентов опрошенных работающих россиян. Они не получали высшее образование и не собираются делать этого в будущем. Среди них 52 процента после школы решили получать среднее специальное образование, а 38 процентов сразу пошли работать.

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Среди россиян, которые получили высшее образование, каждый третий доволен им лишь отчасти. Самыми недовольными оказались представители туристической сферы, а самыми удовлетворенными — топ-менеджеры.

В целом среди участников опроса с высшим образованием 41 процент работают не по специальности. Половина из них пыталась работать по профессии, но затем бросили ее — чаще всего это происходило из-за низкой зарплаты. Около половины по этой же причине даже не пробовали себя в профессии.

Большинство участников опроса, независимо от того, есть у них высшее образование или нет, планируют повышать уровень знаний и улучшать навыки с помощью дополнительного образования (85 процентов). Выше всего эта доля среди россиян из научно-образовательной сферы и IT — более 90 процентов.

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