Москалькова рассказала о сложностях при обмене заключенными

Техническая работа по обмену граждан России и Украины была очень непростой. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».

«У большинства приземлившихся сегодня в России и Украине не имелось паспортов по различным причинам. Была неразбериха, и пришлось проделать большую работу, чтобы запросить соответствующие документы и определить юридический статус этих людей», — уточнила она.

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По словам Москальковой, работа над обменом заключенными велась в течение трех лет и случившееся можно назвать началом большой гуманитарной миссии. Омбудсмен подчеркнула, что продолжит работу над тем, чтобы «граждане возвращались домой, в свои семьи».

Ранее 7 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Темой разговора стал взаимный обмен удерживаемыми лицами. Украинский лидер отметил, что он и Путин «сделали все, что обещали, не изменяя по ходу договоренности».

Обмен заключенными между РФ и Украиной по формуле «35 на 35» состоялся ранее 7 сентября. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорту Борисполь приземлился самолет с украинскими заключенными.

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