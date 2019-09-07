Элджей и Ивлеева провели медовый месяц на Сицилии

25-летний рэпер Элджей и 28-летняя блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева провели медовый месяц на Сицилии после свадьбы. Фотографии с отдыха появились в Instagram-аккаунте интернет-звезды.

Молодожены арендовали яхту и ходили на ней вдоль побережья итальянского острова. Телеведущая и ее супруг публиковали фотографии из Палермо и Катании и Таормины. В последнем городе, согласно данным издания «Комсомольская правда», пара сняла роскошную виллу с бассейном.

Фото опубликовано @nastyaivleeva

Супруги насладились итальянской кухней — ризотто с морепродуктами и пастой. На фотографиях видно, что Ивлеева и Элджей сделали парные татуировки в честь свадьбы — два кольца появились на левом запястье блогерши и на правом — рэпера.

Фото опубликовано @nastyaivleeva

Судя по записи в Instagram-аккаунте телеведущей, паре понравился отпуск, и они уже вернулись в Москву.

О свадьбе Ивлеевой и Элджея стало известно 5 сентября. Информация о том, что блогерша поменяла фамилию на Узенюк, появилась 3 сентября в Едином государственном реестре юридических лиц.

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