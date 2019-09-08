Феминистки пожаловались на выборы в Москве и добились своего

В Москве феминистки пожаловались на электронные выборы в Москве из-за нарушения их прав на самоидентификацию. Причиной стало отсутствие графы «пол» при регистрации на процедуру, сообщает «Московский комсомолец».

В первоначальной веб-версии страницы эта графа была слишком маленькой, из-за чего люди ее не замечали и не могли зарегистрироваться. В связи с этим гендерное поле решили убрать совсем, заменив его функцией автоматического определения пола.

Феминистки пожаловались на отсутствие графы «пол», заявив, что это нарушает их право на самоидентификацию. Они заявили, что должны иметь возможность самостоятельно выбирать свой пол. В результате в общественном штабе «им пошли на встречу», уточняет издание.

В июне российская феминистка возмутилась сексистскому памятнику в московском районе Марьино и нашла способ его усовершенствовать. Она нашла в своем районе памятник, который посвящен студентам. По ее словам, они приходят сюда перед экзаменом, залезают в установленные на нем мужские ботинки и бросают монетки, чтобы получить «отлично». Феминистка решила исправить ситуацию: она разулась и скотчем приклеила свои туфли к монументу рядом с мужскими башмаками.

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