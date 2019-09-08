Российских военных отправили на борьбу с исламистами в Африке

Группа российских военнослужащих прилетела в Мозамбик. Об этом сообщил португальский журналист Нуно Феликс (Nuno Felix) в Twitter.

По его словам, вертолеты с военными приземлились в двух городах африканской республики: Муеда и Накала. Военнослужащие будут бороться с повстанцами-исламистами вместе с армией Мозамбика, добавил Феликс.

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Официально это информация не подтверждена.

В августе сообщалось, что президенты России и Мозамбика Владимир Путин и Филипе Ньюси подписали несколько двусторонних соглашений о сотрудничестве. Документы касались вопросов обороны и безопасности, энергетики и прочего. Кроме того, Москва простила Мапуто 95 процентов его долга.

В январе 2017 года Россия и Мозамбик договорились о военно-техническом сотрудничестве. Подписанное обеими сторонами соглашение рассчитано на пять лет, оно предусматривает поставки оружия и военной техники, а также другой продукции военного назначения, запчастей и компонентов.

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