Самолет не смог вылететь из Шереметьево из-за дыма в двигателе

112 / Telegram

Самолет, летевший из Москвы во Владивосток, прервал вылет из аэропорта Шереметьево из-за задымления двигателя, сообщает ТАСС. На видео, появившемся в Telegram-канале «112», видно, что самолет перед вылетом задымился.

«При запуске правый двигатель "Боинга" заискрился и задымился», — говорится в публикации Telegram-канала.

«Сегодня примерно в 18:55 в аэропорту Шереметьево при выполнении рейса Москва — Владивосток при запуске двигателей произошло задымление одного из них. На борту находилось 369 пассажиров, пострадавших нет, воздушное судно отстранено от полетов», — сообщила агентству представительница Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова. Источник в экстренных службах уточнил агентству, что возгорания не было, пострадавших также нет.

Представитель авиакомпании-перевозчика, в свою очередь, пояснил РИА Новости, что рейс был прерван из-за того, что при подготовке к полету «во время запуска второго двигателя произошел выброс продуктов сгорания авиационного топлива».

Авиакомпания предоставит пассажирам резервный самолет. Так, рейс будет выполнен после 21:30 по московскому времени.

Ранее пассажирский самолет авиакомпании «Руслайн», летевший из Воронежа в Санкт-Петербург, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета. Об этом сообщила представитель воздушной гавани Наталья Шермина. В результате никто не пострадал. На данный момент выясняются обстоятельства случившегося.

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