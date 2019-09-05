Российский самолет дважды за сутки запросил экстренную посадку

Пилот самолета авиакомпании «Руслайн», вылетевшего из Воронежа в Санкт-Петербург, запросил экстренную посадку из-за технической неисправности. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщает «Интерфакс».

По словам источника агентства, после набора высоты летчик доложил диспетчеру о неисправности источника питания. В результате было принято решение прервать полет и вернуться в аэропорт вылета.

Посадка прошла успешно, пострадавших нет.

4 сентября тот же самолет экстренно прервал полет и вернулся в аэропорт Воронежа из-за неубранных задних стоек шасси.

В ночь на 31 августа сразу три пассажирских самолета совершили экстренную посадку в Волгограде. В двух случаях поводом для прекращения полета стали проблемы с самочувствием пассажиров, еще один лайнер приземлился из-за падения уровня жидкости в гидросистеме.

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