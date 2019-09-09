Китай захотел включиться в нацпроект «Экология»

Реализация проектов по водоподготовке в России заинтересовала китайский бизнес. Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты».

«Есть несколько регионов, с которыми наши коллеги хотят работать, и мы вместе с этими регионами сейчас рассматриваем проекты, как их можно применить на практике», — уточнил он. По словам Егорова, к таким проектам относятся в том числе «Чистая вода» — федеральный проект, который реализуется в рамках нацпроекта «Экология».

Кроме того, замминистра уточнил, что коллеги из Китая предлагают направленные на снижение потребления водных ресурсов новые технологии. В этой связи он отметил, что технологичные проекты с иностранными инвесторами должны предусматривать локализацию производства, чтобы «развивать свою экономику».

Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. Проект состоит из нескольких подразделов: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги» и другие.

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