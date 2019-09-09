Невзлюбивший полицейского россиянин спалил его дом

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге дома полицейского в поселке Серышево Амурской области. Об этом в понедельник, 9 сентября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По данным ведомства, ночью 7 сентября неизвестный поджег дом сотрудника правоохранительных органов, в котором находился знакомый силовика, впоследствии успевший выбежать из охваченного огнем здания. Подозреваемый — имеющий несколько судимостей местный житель 1957 года рождения — был задержан.

Он признал вину и сообщил, что поджег дом из личной неприязни к владельцу. Предполагается, что случившееся связано со служебной деятельностью полицейского.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167 УК России («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»), которое передано для дальнейшего расследования в региональное подразделение Следственного комитета России.

17 августа сообщалось, что сотрудник правоохранительных органов в мордовском селе Сабаево спас супружескую пару из горящего дома и организовал его тушение.

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